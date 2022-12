Maria-Louisa wordt 102 en is oudste inwoner van Menen

“We hadden niet gedacht dat ons mama zo oud zou worden, maar haar hart blijft wonderwel erg goed”, vertelt zoon Frans Declercq (72). Zo’n 22 jaar geleden kreeg ze de klem. Toen heeft ze een paar dagen in kunstmatige coma gelegen en zei de dokter dat we er rekening mee moesten houden dat we misschien wel afscheid moesten nemen. Maar ze sloeg er zich wonderwel doorheen, en ze zit hier nu nog altijd.” Maria-Louisa bleef tot haar 94 alleen thuis wonen in Zwevegem, maar moest dan toch naar een woonzorgcentrum. “Omdat toen geen plaats was in Zwevegem, kwamen we naar hier. Met haar gezondheid is het redelijk goed gesteld, maar ze is wel dementerend en kan niet meer praten. Sinds ze zo’n twee jaar geleden is gevallen kan ze ook niet meer zelfstandig wandelen. Ze kan wel nog zelf haar glas cola nemen en drinken, net zoals haar potje yoghurt eten.”