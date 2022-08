Man valt in de Leie, voorbijganger reikt hem reddende hand

Een passant zag iets na 8.30 uur hoe op de Westkaai een man, die een sigaret aan het roken was, plots zijn evenwicht verloor. Hij viel over een reling vlakbij de waterkant en belandde zo in de Leie. De passant slaagde er evenwel in om de man een reddende hand te reiken. Maar het slachtoffer weer op het droge krijgen, was onbegonnen werk. De brandweer repte zich met een pak volk naar de Westkaai. Uiteindelijk bleek één duiker genoeg om assistentie te verlenen aan het slachtoffer, dat even later met behulp van de ladderwagen op de begane grond werd gebracht. De Fransman werd uit voorzorg overgebracht naar het vlakbij gelegen AZ Delta.