Man moet zich psychiatrisch laten begeleiden na herhaaldelijk partnergeweld

Het slachtoffer, de echtgenote van de man, diende voor het eerst klacht in tegen hem in februari vorig jaar. Beiden kregen ruzie over het feit dat hij zich beter zou laten opnemen in de psychiatrie. Hij nam haar daarbij vast bij de keel en kneep haar keel toe met beide handen tot ze bijna zou flauwvallen. Nadien werd de man effectief even opgenomen. Maar op 5 januari ging de politie opnieuw naar de woning van het koppel omdat de vrouw opnieuw slagen kreeg. Ze zei dat hij ondertussen opnieuw volledig is hervallen in zijn psychiatrische problematiek, gecombineerd met zijn zwaar alcoholprobleem. Op 20 oktober zat het er opnieuw bovenarms op nadat de echtscheidingsprocedure was ingezet. “Ze kreeg twee vuistslagen te verwerken, enkele stampen toen ze op de grond lag en hij nam ze uiteindelijk vast in een achterwaartse wurghouding”, zegt het Openbaar Ministerie. “Ik ben hem nog altijd genegen want achter zijn problematiek zie ik nog altijd de goede man van weleer”, zegt het slachtoffer. “Maar hij moet residentieel opgenomen worden.” De man zelf sloeg mea culpa op de rechtbank. “Ik wil die opname ook echt, alleen zo kan ik opnieuw mijn leven in handen nemen. Ik besef dat ik mijn vrouw fysiek en mentaal erg veel pijn heb gedaan.” De rechter veroordeelde hem nu tot een celstraf van 15 maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn psychiatrische problematiek, maar ook voor zijn alcohol- en drugsprobleem. De rechter legde hem ook een contactverbod op met zijn ex-partner tot wanneer hij effectief in behandeling is.