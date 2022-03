Man deelt twee kopstoten uit aan zijn partner: “Niet trots op maar geen zin om me te verdedigen.”

“Plots werd het zwart voor mijn ogen.” Dat verklaarde David C. aan de politie nadat hij op 21 februari zijn partner twee kopstoten had verkocht. “Hij is altijd agressief. Ik wil scheiden maar voorlopig wonen we nog samen”, aldus het slachtoffer. “Maar ik wil dat hij me niet meer bedreigt of slaat.” De openbare aanklager eiste een celstraf van 12 maanden en een boete van 800 euro. “Ik ontken niets”, klonk het gelaten bij C. “Ik heb het gedaan en heb daar spijt van. Ik heb geen zin om me te verdedigen. Maar het gebeurde niet zomaar. Ik voel me niet begrepen en kamp met een alcoholprobleem. Daar neem ik medicatie voor. Ik begrijp dat ze na de agressie wil scheiden.” Hij toonde zich bereid voorwaarden te volgen. Vonnis op 4 mei.