Man (55) grijpt ‘s avonds vrouw vast die zich kan losrukken: “Ze heeft het gevoel aan veel erger te zijn ontsnapt”

De vrouw verliet ‘s avonds op 21 december 2020 het ziekenhuis in Menen na een bezoek aan haar moeder toen F. B. (55) uit Komen-Waasten haar plots de weg versperde. “Hij duwde haar tegen de auto en probeerde om ze in zijn auto te krijgen”, pleitte de advocaat van de vrouw. “Ze slaagde erin om zich los te rukken en liep daarna in paniek naar de politie. In haar vlucht slaagde ze er wel nog in om een foto van de auto te nemen waarop de nummerplaat zichtbaar was.” Het was daarna een koud kunstje voor de politie om de verdachte op te sporen.

Tijdens zijn verhoor bij de politie ontkende hij de feiten, maar op de rechtbank ging hij wel over tot bekentenissen. “Ik had toen te veel gedronken en wilde gewoon met iemand praten”, zei de man tegen de rechter. “Het was zeker niet de bedoeling om haar mee te nemen. Ik kampte in die periode met een alcoholprobleem.” De rechter sneerde hem toe dat het voor het slachtoffer een bijzonder ingrijpende ervaring moet geweest zijn. het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 1.000 euro. Het Openbaar Ministerie moest toegeven dat de precieze intenties van de man niet helemaal duidelijk zijn. “Hij trok aan haar jas en duwde haar. Maar het is niet duidelijk of dat in een intieme zone was.” De rechter velt een vonnis op 20 april.