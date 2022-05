Man (40) voor rechter na sluikstorten van… vijf zakken flesjes Chocovit

Wervik/Menen Fietsster op leeftijd aangereden door auto: slachtof­fer lichtge­wond

Langs de Calvariestraat in Wervik is woensdag een fietsster van 75 aangereden. Dat gebeurde om 15.30 uur. De dame uit Wervik kwam ten val en raakte gewond in het gezicht. De aanrijder, een 69-jarige automobilist uit Menen, kwam er met de schrik vanaf. Zijn Range Rover liep lichte schade op.

27 april