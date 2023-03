Man (35) voor rechter na slagen aan partner en moeder

ASSISEN KOTMOORD. Kotstuden­ten hoorden luide bonk tijdens nacht van feiten: “Later volgde een pijnkreet van een vrouw”

Ooggetuigen waren er de nacht van de dubbele kotmoord niet, maar bewoners van het Vlaskot en ook buren in de straat werden rond het tijdstip van de feiten wel wakker. Kotstudenten getuigden in het Brugse assisenhof over een luide bonk in het kot van Nessar (18), even later gevolgd door een luide schreeuw van een vrouw. “Het ging door merg en been”, stelde een buurman.