Man (31) riskeert tien maanden cel voor bezit kinderporno

Lauwe / Rekkem CC De Steiger brengt concerten naar kerken van Lauwe en Rekkem

Komend weekend en het weekend erna brengt CC DE Steiger twee concerten naar de kerken van Lauwe en Rekkem. Vrijdag brengen Wannes Capelle en Nicolas Callot ‘Mozart in het West-Vlaams’ in de kerk van Lauwe. Volgende week is er ‘Riptunes’ met Luc Dufourmont in de eeuwenoude kerk in Rekkem. “Kerken vormen vaak het het ideale decor voor een intense beleving van muziek”, zegt directeur Chiel Vandenberghe van CC De Steiger.

11:43