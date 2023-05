Man (26) onder invloed jaagt motorhome de haag in en strandt tegen paal: “Het werd plots zwart voor zijn ogen”

Dokter meldt verdacht overlijden niet en riskeert boete: “Volgens de geest van de wet was dit geen verdacht overlijden”

Een 58-jarige dokter riskeert 2.400 euro boete voor valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. De dokter had het overlijden van een dame in 2019 geattesteerd als een natuurlijk overlijden, terwijl het meer dan waarschijnlijk om een zelfdoding ging door het innemen van ether. “Ik heb volgens de geest van de wet gehandeld”, stelt de man.