Man (23) die agent in arm bijt moet 800 euro boete betalen

Kortrijk/Aalbeke MIJN STAD. Anjo Wychuyse, pas 23 en al gerespec­teerd onderneem­ster in Kortrijk: “Als tiener deelnemen aan Mijn Pop-Up Restaurant leverde vrienden voor het leven op”

Een nieuw jaar is aangevat, tijd om met een volgende ‘MIJN STAD’ ook eens te tonen hoe talentvolle jongeren in Kortrijk aan de weg timmeren. We zochten Anjo Wychuyse op, die met haar ‘humanizing brands’ bedrijf Remes in ondernemerscentrum Hangar K zit. Pas 23 jaar, maar ze stáát er al, als onderneemster. “Mensen zijn mijn rode draad. Ze zijn de bron van mijn energie, ambitie en passie en ze zijn de aanzet van veel van mijn projecten”, vertelt Anjo, die eerder al een podcast over ondernemerschap maakte en onderschatte jobs in beeld bracht op YouTube.

8 januari