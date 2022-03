Maand rijverbod voor dronken ex-marktkramer na ongeval met Porsche

Ieper Ieperling Milad Ayoubi is publieks­held van de helpdesk: “Geduld en stressbe­sten­dig­heid zijn mijn grootste troeven”

Ieperling Milad Ayoubi (25) won de publieksprijs bij ‘Held van de Helpdesk’, een titel in het leven geroepen door het bedrijf Topdesk. De award zet helpdeskmedewerkers in de bloemetjes, want hun beroep wordt vaak in een negatief daglicht geplaatst.

23 maart