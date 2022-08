Maak zondag een gegidste wandeltocht door Lauwe

Wevelgem / Sint-Genesius-Rode Mack Rutherford (17) wordt woensdag de jongste piloot die solo rond de wereld vliegt en volgt zo zijn zus Zara (19) op

De amper 17-jarige Mack Rutherford wordt normaal woensdag de jongste piloot ooit die de wereld solo heeft rondgevlogen. Maandag landde de Belgisch-Britse tiener veilig en wel in Wevelgem. In januari flikte zus Zara (19) ook al in hetzelfde opzet om de jongste vrouwelijke pilote ooit te worden. “Het is zij die hem dit idee heeft aangepraat”, vertelt mama Beatrice De Smet.

