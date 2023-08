Louis Naeyaert (27) kroont zich tot Europees Kampioen op de halve triatlon in Menen

Topvolley­bal­lers Menen nemen hun intrek in nieuwe thuisbasis in Rekkem: “Meer comfort dan verwacht”

De spelers van Volley Menen hebben vandaag kennisgemaakt met hun nieuwe thuisbasis Ter Steenlandt in Rekkem. Vooraf heersten er wat vragen over de zaal maar uiteindelijk gelooft iedereen dat ‘de hel’ ook in Ter Steelandt kan losbarsten. “De zaal is zelfs groter dan de Vauban”, merkte coach Depestele op.