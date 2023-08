Lorenzo (60) zet traditie van rockoptredens aan het station met‘DE STOASJE RO(C)K’T tijdens Wieltjesfeesten verder

Nog eens 13 maanden cel voor notoire Franse inbreker die op heterdaad betrapt werd

Een Franse inbreker is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 13 maanden voor een nieuwe reeks aan inbraken en diefstallen die hij pleegde. De man werd in februari op heterdaad betrapt toen hij wilde inbreken in een woning in Rekkem. De man werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.