Lezing schrijfster Ann De Craemer in bibliotheek Menen

In die roman doet Ann De Craemer het relaas van de depressie die haar een duistere kelder in trok, en van de moeilijke weg terug naar boven. Ze vertelt over haar angsten en de surreële strijd met en ekster die een jaar lang als een schaduw boven haar hangt. Ann De Craemer schreef het boek voor mensen die zelf met een depressie kampen, maar ook om het taboe rond depressie mee te helpen doorbreken. De lezing bijwonen is gratis, maar je reserveert best op voorhand in de bibliotheek, op 056 515 870 of via bibliotheek@menen.be.