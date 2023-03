LEVENSVERHAAL. ‘Weldoener’ en ereschepen Raymond Neirynck (94) overleden: “Hij schonk 300.000 euro weg, want mensen met een beperking lagen hem na aan het hart”

Werkstraf of 18 maanden celstraf voor dealende neven

Twee neven uit Menen en het Franse Tourcoing zijn in Kortrijk veroordeeld tot respectievelijk een werkstraf van 150 uur en een celstraf van 18 maanden voor de verkoop van heroïne. Ze kwamen in het vizier van de speurders na een drugslevering in Menen.