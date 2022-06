Les Figurettes Fénoménales hangen na acht jaar hun dansbotjes aan de haak: “Bij sommigen begon het toch te wegen”

Acht jaar geleden werd aan de dames gevraagd om voor een act te zorgen op het jaarlijkse Reckebilck feest op het Vander Merschplein in Menen. “We verzamelden tien vrouwen en staken een act in elkaar", vertelt Stephanie Viane. “Meteen na ons optreden kregen we van andere organisaties de vraag om ook bij hen langs te komen voor een opvoering. En zo is de bal aan het rollen gegaan.”

De dames van Les Figurettes Fénomenales, burleske majoreettes zonder stok, zorgden de voorbije acht jaar voor animo op heel wat straattheater en andere feestjes. “Het hoogtepunt was Fête de la musique in Brussel, voor het coronavirus er kwam. Dat was geweldig om te doen, maar tegelijkertijd ook wel drie weekends dat we weg waren van thuis. Het vraagt veel tijd en energie.”

Liever stoppen dan nieuwe ploeg samenstellen

Omdat ze vooral tijdens de zomermaanden erg veel gevraagd werden voor optredens, begonnen steeds meer leden meer te twijfelen. “Het is niet evident om te blijven combineren met het gezin. Het is ook wekelijks repeteren en in het weekend vaak weg zijn van thuis. Dat in combinatie met werk en gezin. In al die jaren zijn we ook perfect op elkaar ingespeeld en hangen we ook als team erg aan elkaar. Daarom hadden we ook geen zin om een nieuwe ploeg samen te stellen. Vrouwen vinden voor wat we doen, is ook niet zo eenvoudig. Daarom hebben we besloten om te eindigen met een knaller op de plaats waar het allemaal is begonnen.” Na 79 optredens houden les Figurettes Fénoménales nu dus op te bestaan.