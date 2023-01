Les Amis de Warang zamelde vorig jaar 17.510 euro in voor goede doelen in Senegal

Een andere kleuter- en lagere school kon met het ingezamelde geld dan weer de omheining aanpassen. Voor de school geen overbodige luxe want het houdt indringers, maar ook dieren buiten die hun mango’s plukken. Daarnaast kregen ook de materniteit van Nianing, poste de santé van Pointe Sarane, de Pouponnière van Nianing, de straatkinderen van M’Bour, de vrouwen van de zeepmakerij en kleine dorpen in de brousse financiële steun. De organisatie krijgt financiële steun van onder andere de steden Menen en Wervik, de provincie, verschillende sponsors en ze zamelen geld in via vele activiteiten. De eerste activiteit van het nieuwe jaar staat overigens al gepland. Op 21 januari gaat een kaasavond door in LDC De Kier in Wervik. Inschrijven kan nog tot maandag 10 januari via lesamisdewarang@gmail.com. Warang is een dorpje aan de kust op zo'n 100 kilometer van Dakar.