Leia is verkleed als Frozen-prinsesje voor carnaval

Theater­voor­stel­ling over de geschiede­nis van Moorsele in OC De Stekke

In OC De Stekke gaat op zaterdag en zondag 25 en 26 februari een theatervoorstelling door over de geschiedenis van Moorsele. Dat kwam tot stand onder de vleugels van Wibilinga in het kader van 975 jaar Moorsele. In het theaterstuk keren we zo’n 50 jaar terug in de tijd naar de Kafhoek.