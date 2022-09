Legendarische cultclub La Gare even terug met verjaardagsfeest: “Na hun optreden heeft dEUS onze gehuurde micro’s gepikt”

LauweDe luis in de culturele pels, zo kon je La Gare in Lauwe het best omschrijven. De legendarische cultclub zou dit jaar 31 kaarsjes uitblazen. Voor enkele stichtende leden het moment om herinneringen op te halen tijdens een feestje dat dit weekend plaatsvindt in café De Living. “Fantastische tijden, maar het kon niet blijven duren.”

Het station van Lauwe stond al 10 jaar leeg toen zes jonge twintigers, vijf mannen en een vrouw, het pand 1991 ombouwden tot een alternatief cultuurhuis. “Ik speelde muziek en samen met enkele gasten had ik een optreden georganiseerd in de kelder van de voormalige Vooruit in Menen. Het was zo’n succes dat we onmiddellijk zin kregen om meer muziekevenementen op poten te zetten”, zegt Nicolas Van Elslander, die samen met Rudi Vansteenkiste, Hugo Bourgeois, Piet De Praitere, Waldo Engels en Marie-Anne Fernagut aan de basis lag van La Gare.

Klakkeboem

Om dat te doen, werd op zoek gegaan naar geschikte ruimte. Dat bleek echter niet zo eenvoudig. “We lieten ons oog vallen op jeugdhuis De Klakkeboem in Rekkem. Dat was echter veel te klein en er was toen al sprake dat ze het zouden platgooien, wat dan later ook gebeurde.” Toen ontdekte iemand dat het oude stationsgebouw van Lauwe te huur stond. “We stelden voor om 5.000 Belgische frank (125 euro) huur te betalen en een beetje tot onze verbazing ging de NMBS daarmee akkoord”, aldus Nicolas. De zes jongeren richtten een vzw op en La Gare was een feit. De boel opknappen deden ze met hun gezamenlijk spaargeld. “Er was geen stroom, geen sanitair, geen toog, niets. We konden wat cafémeubilair op de kop tikken, waarmee we de ruimte konden inrichten. Enkele muren gingen eruit en na 4 maanden hard werken, konden we eindelijk de deuren openen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De cinemazaal van La Gare. © Strash

Philippe Seys is nu onder meer muziekprogramator in CC De Steiger, dat mee zijn schouders onder het verjaardagsfeestje zet. “Ik raakte pas iets later bij La Gare betrokken. Samen met een vriend, Thierry Delepierre, was ik aanwezig op de openingsavond en we vielen bijna omver. We hadden nog nooit zoiets gezien en wilden er onmiddellijk aan deelnemen.”

Quote Mensen brachten hout dat we konden verbranden. We stookten zelfs treinbiel­zen. Je zag geen hand meer voor je ogen door de hevige rook. En stinken. Niet te doen. Toen kon dat nog allemaal Nicolas Van Elslander

Huurcontract

“In geen tijd deden heel wat underground bands, ook buitenlandse, La Gare aan”, vertelt Philip verder. “Zo passeerde een beginnende dEUS de revue. Die mannen hadden toen net een eerste single uitgebracht en het gerucht deed de ronde dat de groep zou boomen. We hebben ze toen onmiddellijk geboekt, tegen een prijs van 12.000 Belgische frank. Toen ze een paar maanden later bij ons kwamen spelen, waren ze al een heel stuk bekender. Aanvankelijk wilden ze niet het podium op voor het contract was herzien. Wij zagen dat natuurlijk niet zitten. Ik herinner mij nog goed dat de mensen van De Kreun ons 50.000 frank boden om dEUS bij hen te laten optreden. Grappig was dat Tom Barman zijn gitaar was vergeten en die van Hugo moest lenen. Minder grappig was dat de groep na het concert onze micro’s hadden meegepikt, die we gehuurd hadden. Later hebben we ze wel teruggekregen, maar fijn was dat niet”, voegt Nicolas er aan toe.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Party At Vanzetti's, een band die zijn oorsprong kent in La Gare: Hugo Bourgeois, Wim Vanwuytswinkel, Thierry Delepierre en vooraan Bart 'Freddy De Vadder' Vanneste. © RV

Houtkachel

La Gare was meer dan muziek. Zo bevond zich de kleinste cinemazaal van het land in het pand. “We draaiden alternatieve films”, aldus Philip. “Ik herinner mij dat we naar Amsterdam reden om Saló, de verboden film van Pier Paolo Pasolini. Het was onze beste vertoning, we draaiden de film zelfs twee keer, telkens uitverkocht. Moeilijk was dat niet, want er waren slechts 28 stoelen (lacht). De cinema hebben we moeten stopzetten. Het was gewoon niet rendabel, soms draaiden we een film voor 4 mensen.”

La Gare werd in de winter verwarmd met een houtkachel. “Mensen brachten hout dat we konden verbranden”, aldus Nicolas. “We stookten zelfs treinbielzen. Je zag geen hand meer voor je ogen door de hevige rook. En stinken. Niet te doen. Toen kon dat nog allemaal.” Legendarisch was de komst van Jean-Pierre Van Rossem. “Van Rossem arriveerde in zijn witte Rolls-Royce die hij midden het plein parkeerde. De man dacht dat hij naar een politieke meeting kwam, maar hij kreeg steeds maar vragen over de boeken die hij schreef. Kwaad dat hij was.”

Gekkenhuis

In 1996 zat La Gare financieel aan de grond en werd alles overgelaten aan een groep jongeren. “Op dat moment hadden we een schuld van 150.000 Belgische frank aan de drankleverancier. Die moesten we natuurlijk wegwerken. We zetten toen een weekend op poten met 40 bands. Het was echt een gekkenhuis, maar met de opbrengst konden we onze schulden betalen.” Nog later kreeg La Gare een schoorsteenbrand te verwerken en merkte de brandweer dat de boel niet meer veilig was. Er moesten aan een hoop voorwaarden worden voldaan en dat was niet haalbaar. “Ach, het was een fijne periode, maar zo kon het natuurlijk niet blijven duren. Toch denken we er nog graag aan terug”, klinkt het bij de drie mannen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het was er vaak volle bak in La Gare. Links tussen het publiek zien we zanger en acteur Luc Dufourmont, die samen met Hugo Bourgeois de band Two Russian Cowboys vormt. © Strash

Feestweekend

Het feestweekend start op 2 september om 20 uur met concerten van Kapitein Hankock en garagepunkband Mind Rays. Op zaterdag is het de beurt aan Yanne en het Gentse trio Back Back. Het weekend sluit zondagmiddag af met Zoot Unit en De Spleet. Alle optredens vinden plaats in café De Living. Dat café bevindt zich aan de Vrijboomplaats, recht tegenover het voormalig station van Lauwe, waar La Gare een onderkomen had. Kaarten bestellen op ccdesteiger.be.

Volledig scherm Een foto uit de begindagen. © Strash

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.