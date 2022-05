Leerlingen VTI ontwerpen twee trofeeën voor Grensloop: “Belfort nagemaakt in aluminium”

Om voor unieke wisselbekers te zorgen, klopte de stad Menen aan bij het VTI Sint-Lucas in Menen. “De opdracht was om bekers te maken waarin het Belfort moest verwerkt worden”, vertellen Simon Malfait (17) en Ward Moerman (17) die in het vijfde jaar Mechanische Technieken zitten in het VTI. Samen met de klas gingen ze de uitdaging aan. “We kozen ervoor om het Belfort na te maken in aluminium. We zijn het belfort gaan bezoeken en namen foto’s om in ons 3D-programma te steken. Vanuit een blok aluminium konden we zo het bouwwerk namaken. De vele details erin verwerken was geen makkelijke opdracht, maar het is wel gelukt.” Ook het logo van de stad Menen en ereburger en peter van de Grensloop, Frederik Van Lierde, zitten in de beker verwerkt.