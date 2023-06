Leerlingen VTI kunnen sleutelen aan rode BMW van 50.000 euro

IN BEELD. Woonzorg­cen­trum De Korenbloem houdt oldtimer­mee­ting voor Vaderdag

Woensdag 7 juni was een hoogdag voor de mannelijke bewoners van woonzorgcentrum De Korenbloem, in de Sint-Janswijk in Kortrijk. Want in de namiddag stond er naar aanleiding van Vaderdag een stoet van oldtimers klaar.