Leerlingen maken documentaire over Serge Berten: “We kenden zijn naam eigenlijk alleen van het park en het standbeeld”

MenenAcht leerlingen van de Futuraschool in Menen hebben een documentaire gemaakt over Serge Berten . Ze deden dat tijdens hun keuzemodule journalistiek. “De bedoeling was om een documentaire te maken van 10 minuten, maar het is een half uur geworden”, vertellen de leerlingen.

Leerlingen Wiebe, Jelle, Uma, Yana, Liri, Xandres, Nena en Caroline van het zesde jaar Humane wetenschappen maakten een reportage over Serge Berten. Allen kozen ze in hun keuzemodule voor journalistiek waarin ze op zoek gingen naar een onderwerp om een documentaire over te maken. “Toen Raf Allaert, die nog met Serge Berten in Guatemala heeft gezeten, kwam vertellen over hem, waren we meteen verkocht”, vertellen de leerlingen. “Serge Berten kenden we van het park en het standbeeld, maar het verhaal erachter kenden we eigenlijk amper. De bedoeling was om een documentaire van 10 minuten te maken. Maar we merkten al snel dat het verhaal van Serge Berten onmogelijk te vertellen was in zo’n korte tijd en dus is het een half uur geworden. “ De leerlingen interviewden niet alleen Raf Allaert maar ook zijn broers. “We vertellen het verhaal vanaf zijn middelbaar, wie hij was in de Chiro en van waar zijn engagement kwam.”

Drone en stem van Serge

De leerlingen maakten in totaal zo’n drie uur aan beeldmateriaal. “Daarbij gebruikten we bijvoorbeeld ook een drone om beelden te maken. Aan een kennis in Duitsland vroegen we of hij een muziekstuk kon maken voor onze documentaire, en hij heeft dat ook gedaan.” De leerlingen kregen wat begeleiding maar maakten alles zelf. “Ook uniek is dat we een geluidsopname konden gebruiken waarop Serge Berten zelf te horen is. Dat zit ook in de documentaire.” De documentaire van de leerlingen wordt voor het eerst getoond op 26 november in CC De Steiger. Dan kent de stad Menen postuum het ereburgerschap toe aan Serge Berten. “Ons hoef je alvast niet te overtuigen dat hij het ereburgerschap verdient. Zijn engagement om op te komen voor de zwakkeren is bewonderenswaardig. We zouden eigenlijk allemaal een beetje Serge Berten moeten zijn.”

Serge Berten werd op 13 juli 1952 geboren in Menen. Na zijn studies maatschappelijk werk vertrok hij in 1975 naar Guatemala. Daar deed hij zijn seminariestage in de katholieke congregatie missionarissen om scheutist te worden. In Guatemala was op dat moment een burgeroorlog bezig. Serge koos de kant van de arme boeren die zich verzetten tegen de landeigenaars. Zo probeerde hij mensen bewust te maken van de mensonwaardige toestanden op de plantages en de uitbuiting van de arme boeren- en indianenbevolking. Op 19 januari 1982 werd Berten samen met twee anderen door het leger ontvoerd. Vermoedelijk werd hij nadien vermoord, want hij bleef vermist.

