Leela (42) verlaat café ‘t Zwaantje en kiest voor muziek: “Keuze van het hart”

Leela Slambrouck (42) nam in 2006 met haar toenmalige partner café ‘t Zwaantje op de Grote Markt van Menen over. Na 16 jaar heeft Leela beslist dat het tijd is om haar droomcarrière in de muziek te volgen. “Dat lijkt misschien een onwaarschijnlijke ommezwaai, maar dat is het niet", vertelt Leela. “Van opleiding ben ik pianiste, maar destijds was er nergens een plaatsje vrij in een academie om les te geven. We hebben dan besloten om ‘t Zwaantje over te nemen en ik heb dat altijd met heel mijn hart en met volle goesting gedaan. Ik ben wel altijd blijven spelen, al was daar tijdens de jaren dat het café enorm draaide niet zoveel tijd voor.” Maar tijdens de lockdowns in volle coronaperiode had Leela opnieuw meer tijd om haar passie uit te oefenen. “Ik speel al sinds mijn vijf jaar piano en merkte nog maar eens hoe graag ik dat eigenlijk doe.”