Lauwenaars houden petitie tegen ingevoerde zone 30: “De zone is te ruim”

De initiatiefnemers zijn allen ondernemers uit Lauwe en Rekkem die elkaar gevonden hebben en nu ook effectief met een petitie starten. “We willen dat de zone 30 bijgestuurd wordt”, klinkt het. “Op de invalswegen willen we opnieuw 50 kilometer per uur tot dichter bij het centrum, in de binnengebieden zijn we voorstander van een zone 30. Lauwe moet ook bereikbaar blijven, met deze zone 30 vrezen we dat veel mensen niet meer naar Lauwe zullen komen. Zo liet één iemand uit Rekkem ons al weten dat ze vanaf nu allicht haar inkopen in Moeskroen gaat doen omdat ze daar sneller is sinds de zone 30 is ingevoerd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Lauwe moet blijven leven. We zijn er ook van overtuigd dat een meer doeltreffende inrichting van de zone 30 ook beter nageleefd zal worden.”

Politieke stunt

Iedereen kan de petitie zowel online via de Facebookpagina ‘Bijsturen zone 30 in Lauwe’ als op papier ondertekenen. “We gaan de petitie in alle brievenbussen in Lauwe posten, maar het gemakkelijkst is de online ondertekening.” De petitie loopt tot tot en met 30 juni. “Daarna gaan we met de resultaten naar het stadsbestuur. We hopen tenminste dat er geluisterd wordt en dat er dialoog mogelijk is. Een effectieve bijsturing is uiteraard nog beter. Er zijn destijds blijkbaar wel online inspraakmomenten geweest, maar die zijn ons ontgaan hoor. We krijgen ook een beetje het gevoel dat het hier meer om een politieke stunt gaat dan dat het om verkeersveiligheid draait. Voor deze veel te ruime zone 30 is in Lauwe geen draagvlak, iedereen klaagt erover. En het is toch voor de burger dat ze besturen?” De ruime zone 30 werd zowel in Lauwe als in Menen op 1 mei ingevoerd. De reden waarom het stadsbestuur de ruime zones 30 heeft ingevoerd kan je hier nog eens nalezen.