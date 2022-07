Lauwenaars geven petitie met 1.865 handtekeningen tegen zone 30 af aan stadsbestuur: “We gaan dit ernstig bekijken”

Vijf ondernemers uit Lauwe startten eind mei een petitie tegen de toen recent ingevoerde zone 30 in Lauwe. Volgens hen is de huidige zone 30 vooral veel te ruim. Voorafgaand aan de petitie waren er al acties van Lauwenaars die hun ongenoegen lieten blijken over de zone 30. Niet alleen online, maar ook enkele nieuwe verkeersborden die de zone 30 aanduiden werden weggenomen of beklad met verf. De petitie verzamelde nu 1.865 handtekeningen. “We zijn bijzonder verheugd met zoveel handtekeningen”, klinkt het bij de organisatie. “We wisten dat het onderwerp voor heel wat discussie zorgde, maar dat we zoveel handtekeningen zouden verzamelen hadden we niet gedacht.”