Laptops, tablets en juwelen gestolen uit woningen

De inbrekers sloegen tussen 18 uur en 22.30 uur toe in een woning in de Tibeertstraat en Kattewegel in Rekkem en in de Dronckaertstraat in Lauwe. In de Tibeertstraat konden ze binnen breken door een raam open te breken. Ze doorzochten de hele woning en gingen aan de haal met laptops, een tablet en juwelen. Om 19 uur werden drie verdachten opgemerkt toen ze via een tuinomheining probeerden om naar een woning te gaan in de Kattewegel. Ze waren volledig in het zwart gekleed. Nadat ze werden opgemerkt, zetten ze het op een lopen. Daarna trokken de inbrekers naar de Dronckaertstraat in Lauwe. Ze werden door de bewoners die net thuis kwamen opgemerkt net toen ze de woning wilden verlaten. De bewoners zagen hoe twee daders vertrokken met een donker voertuig richting Franse grens. Beiden waren in het donker gekleed, één droeg een bivakmuts. De bewoners verwittigden de politie en zetten zelf ook de achtervolging in. De daders konden evenwel ontkomen. Aan de woning vond de politie een koevoet terug.