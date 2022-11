Laatste weekend om tentoonstelling over de Hollandse vesting te bezichtigen

Ieper Ieperse cafébazen laten zich niet kisten door energiecri­sis: “Niets doen is geen optie, zoveel is duidelijk”

Steeds meer cafébazen sluiten de deuren uit vrees voor een zware energiefactuur tijdens de winter. “Geen goed idee”, zegt Klaas Segers (32) van café Øl in Ieper. “Denk in plaats na over wat je kan doen om de crisis aan te pakken.” De cafébaas kocht een koffiemachine die een stuk minder verbruikt en legt zonnepanelen op zijn dak. Ook collega Joeri Devolder van Kaffee Bazaar vindt het investeren in zonnepanelen een must in deze tijden.

3 november