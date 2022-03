Kunstschilder Ludo Janssens (85) is overleden, bezieler van De Bollekes en immens kerststal in Sint-Vedaustuskerk

Ludo Janssens was de echtgenoot van Agnes De Leersnyder met wie hij in Oostrozebeke in het huwelijk trad. Ze woonden eerst in de Kortrijkstraat in Menen en verhuisden later naar de Eekhoornlaan. Ludo was de vader van drie kinderen Geert, Koen en Isabel. Hij was de trotse opa van zeven kleinkinderen.