KSA Menen op zoek naar alle oudleiders uit de geschiedenis voor grootse reünie: “Gezellig samenzijn vol nostalgie en culinair genot”

MENENGaf u in een ver of minder ver verleden nog leiding in de KSA, VKSJ of Roodkapjes van Menen? Dan is er op zaterdag 27 augustus een unieke kans om een memorabele nostalgische avond te beleven. De opbrengsten gaan naar de bouw van een gloednieuw KSA-lokaal aan de Oude Leielaan.

Voor het ontstaan van de KSA moeten we al zo’n 95 jaar in het verleden duiken. In al die jaren passeerden heel wat leiders en leidsters de revue. Een groepje oudleiders gaat nu op zoek naar leiders uit alle generaties om die uit te nodigen voor de bouwbenefiet. “We hebben al lijsten met zo’n 450 namen”, zegt initiatiefnemer Simon Bulcaen. “Uiteraard is dat geen volledige lijst en ook, niet alle gegevens kloppen nog. Maar het is de bedoeling dat we viavia zoveel mogelijk vroegere leden uit zoveel mogelijk generaties kunnen bereiken. De meeste twintigers, dertigers, veertigers en zelfs vijftigers konden we al uitnodigen. Voor de oudere ex-leiders zoeken we nog een paar cruciale contactpersonen.”

Veilingmeester Patje Deleu

De vroegere KSA’ers, VKSJ’ers en Roodkapjes die intekenen op de reünie zullen op zaterdag 27 augustus in het Zomerkaffee van CC De Steiger een onvergetelijke avond tegemoet. Er zullen doorlopend foto’s geprojecteerd worden van vroeger, er wordt gedronken en culinair genoten met de kookkunsten van ex-leider Maarten Ramaut van P.U.R.E. Food én de beentjes worden nadien losgegooid op de tonen van KSA-dj’s over de jaren heen. Tussendoor vindt er ook een veiling plaats waarin nostalgische KSA-memorabilia, topwerken van ex-KSA-kunstenaars (oa. van Papricasso) en zelfs een paar unieke reisjes onder de hamer van veilingmeester Patje Deleu van de Coulisse.

“Positieve reacties”

De reünie moet geld in het laatje brengen voor de vzw ‘KSA Menen bouwt’ die instaat voor de nieuwbouw van een KSA-lokaal op de huidige site in de Oude Leielaan. “Maar we hebben geen concreet bedrag in gedachten”, zegt mede-organisator Jo Vandecasteele. “Hoe meer onze bouwbenefiet opbrengt, hoe beter maar het is vooral de bedoeling dat iedereen die aanwezig is zich amuseert. Toen we met het idee naar buiten kwamen, kregen we direct heel wat positieve reacties. We zijn er dan ook van overtuigd dat de reünie een succes wordt.”

Oudleiders kunnen zich aanmelden op de Facebookpagina ‘Oud Leiding KSA Menen’ voor meer info en wie zich wilt inschrijven voor de bouwbenefiet kan dat doen via de link https://forms.gle/7pWVDSPwJQzxFZYa8 . Wie niet aanwezig kan zijn maar het bouwproject toch wenst te steunen mag vrijblijvend storten op BE45 7512 1168 8089 op naam van ‘vzw KSA Menen bouwt’. Wie nog meer info wilt of nog gouden tips heeft over vroegere generaties leiders kan die ook telefonisch doorgeven aan Dries Berteloot op het nummer 0493/71.25.18

Volledig scherm Dit bijna vervallen lokaal in de Oude Leielaan gaat straks tegen de vlakte voor een nieuwbouw. © Maxime Petit

