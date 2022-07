Kotweekend pakt uit met Rekkem Congé: “Maar als we geen versterking krijgen, zal het de laatste editie worden”

RekkemTijdens het weekend van 15, 16 en 17 juli is er aan het kerkplein in Rekkem weer Kotweekend. Dit jaar pakken de organisatoren uit met een waaier van activiteiten voor jong en oud onder de noemer Rekkem Congé. “Samen met alle Rekkemnaars zetten we de congé in”, zegt het bestuur, dat mogelijk voor de laatste keer het Kotweekend organiseert.

Kotweekend was vroeger vooral een plaatselijk muziekfestival voor jonge Rekkemnaars. “Maar met Rekkem Congé gooien we het over een andere boeg en willen we alle Rekkemnaars aantrekken, jong en oud”, zegt bestuurslid Joerie Dewagenaere (33). “We willen een volksfeest zijn voor iedereen.” Daarom heeft het bestuur voor de vijfentwintigste editie gezorgd voor een gevarieerd programma. “We starten vrijdag met een openluchtfuif vanaf 18.30 uur waar zes lokale dj’s de revue passeren.”

Twee podia

Zaterdag zijn er optredens van live bands en dj’s op twee podia. “We hebben het hoofdpodium en de ravecave”, vertelt Joerie. “Op het hoofdpodium boekten we onder andere Queen Forever, een tributeband van de legendarische muziekgroep Queen. Die speelde onder andere al in het Kursaal in Oostende, in Zuid-Amerika, de Emiraten en nog meer.” De ravecave is dan weer een tot nachtclub omgetoverde container. “Daar wordt het iets hardere elektronische genre gedraaid. De topaffiche hier is Brennt und Klakmatrak, het hardcoreproject van Brent Vanneste, frontman van Stake.”

Familiedag

Op zondag zijn er geen optredens meer, maar is er een echte familiedag gepland. “Met onder andere een eetfestijn met apéro vanaf 11 uur en een kinderdorp dat er de hele dag zal staan. De openluchtfuif op vrijdag is gratis. Zaterdag kost een ticket zeven euro aan de deur.

Laatste editie?

Bij Kotweekend zijn ze ook volop op zoek naar mensen die mee hun schouders onder de organisatie willen zetten. “We zijn met vier in het bestuur”, vertelt Joerie. “Dat is eigenlijk te weinig. We hebben allemaal een drukke job, hebben een gezin en worden er niet jonger op. Daardoor is het niet makkelijk om alles te blijven bolwerken. Opvolging is er helaas niet. Als er geen versterking komt, wordt het moeilijk om nog eens Rekkem Congé te organiseren. De wil is er wel, de mankracht jammer genoeg niet. Bij deze een oproep naar enthousiaste mensen die willen deel uitmaken van ons team.”

Meer info op de Facebookpagina Rekkem Congé.

