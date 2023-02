Komt de M-tower er toch nog? Opnieuw vergunningsaanvraag lopende

Het kantoorcomplex zou dan de M-tower moeten noemen, naar analogie met de K-tower in Kortrijk. Het grote project met vijf blokken moet er komen op het stuk grond op de hoek van de Bruggestraat met de Krommebeekstraat. “In het project is een hotel van elf verdiepingen van 40 meter hoog inbegrepen”, vertelt Marie Behaegel van DB-Architecten uit Wevelgem. “Daarnaast twee blokken met kantoorgebouwen, een parkeergarage met 305 plaatsen, een parking met 302 parkeerplaatsen en dan het hoge kantoorcomplex van bijna 70 meter hoog.” In totaal gaat het om een project van 33.000 vierkante meter aan kantoorruimte waarvan de M-tower maar liefst 14.055 vierkante meter aan bruikbare oppervlakte zou genieten. “Er is ook nog ruimte voor een kinderdagverblijf, wassalon, broodjeszaak of fitnessruimte. Om het verkeer in de Bruggestraat niet al te veel te hinderen, voorzien we een rotonde in de Krommebeekstraat.”