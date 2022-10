Kinderen krijgen les in hygiëne: “Met de hygiënebox krijgen ze op een speelse wijze tips”

“Wat doe je ‘s morgens als je opstaat?”, vraagt Jade aan de leerlingen van het vierde leerjaar van de Sint-Jansschool in Menen. Elk om beurt vertellen de leerlingen hun ochtendpatroon, van wassen tot tanden poetsen en ontbijten. Ze krijgen een les in hygiëne aan de hand van de Hygiënebox, ontwikkeld door het Huis van het Kind Menen. “Te vaak merken we dat de hygiëne bij sommige kinderen wel beter kan of dat sommige zaken vergeten worden”, zegt lesgeefster Jade. “Zoals het vergeten van de tanden te poetsen of kinderen die een hele week met dezelfde vuile broek naar school komen.”

“Het gesprek hierover aangaan met de ouders is niet vanzelfsprekend, je kan moeilijk zeggen tegen een mama dat haar zoontje stinkt”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq (Vooruit). “Daarom hebben we met het Huis van het Kind een werkgroep aangesteld, en zij hebben daarom De Hygiënebox ontwikkeld. De Hygiënebox biedt tips voor leerlingen en leerkrachten over hygiëne, en kan gebruikt worden binnen het lessenpakket. Er is ook een praktisch gedeelte voor de klas.” In alle basisscholen in Menen zullen de kinderen kennismaken met de Hygiënebox. “Hygiëne is belangrijk voor de gezondheid maar ook voor het sociaal aspect. Er zijn twee pakketten, één voor leerlingen van het eerste tot het derde leerjaar, en een pakket voor leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar.”