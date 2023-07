Kind (3) tuimelt in ‘onzichtbare’ vijver van Brouwerspark: “We bekijken hoe we omgeving veiliger kunnen maken”

Algemeen directeur Philippe Verraes (65) na dertig jaar op pensioen bij de stad: “Het is heel wat complexer geworden dan vroeger en voor de politici ook wel moeilijker”

Algemeen directeur Philippe Verraes (65) is komende maandag bij de stad Wervik toe aan zijn allerlaatste werkdag. Bijna altijd kwam hij van thuis in Geluwe met de fiets. Dertig jaar lang was hij hoofd van het personeel. “Er kwamen diensten en functies bij die dertig jaar geleden niet bestonden en nu wel belangrijk zijn”, geeft Philippe aan. Opmerkelijk waren zijn woorden op zijn laatste gemeenteraad.