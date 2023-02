KIJK. Soren (11) kent 606 cijfers van getal pi na de komma: “Voetbal? Neen, dat is niets voor mij”

Lezersbijdrage De Waterlelie viert carnaval met zelfgemaak­te kostuums

Op de laatste dag voor de krokusvakantie vieren heel wat kinderen carnaval op school. Dat is ook het geval voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs in De Waterlelie in Moorsele. Zij maakten hun eigen kostuums voor het carnavalsfeest. Dat liet Greet Seys weten aan onze redactie. De leerlingen waren onder andere verkleed als wasmachine of als een stuk zeep. Het was er dus zeker een proper feestje.