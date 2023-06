Kenny wil ’s nachts nog iets klaarmaken, maar dan schiet de pot plots in brand, buurvrouw Sarah moet vluchten: “Met onze poezen en hamster naar buiten gerend”

Brandwonden aan de handen

Sarah maakte snel haar vriend wakker en binnen de kortste keren waren ze buiten. “We namen onze twee poezen mee en de kooi van onze hamster. We plaatsten ze in onze auto’s om de dieren niet nog meer stress te bezorgen. Ondertussen kwam ook Kenny buiten. Hij leek eerst in orde, maar toen bleek dat hij brandwonden had aan zin handen.”

Benedenverdieping verwoest

Tweede keer

De vlammen sloegen in de dampkap en zochten zich zo een weg naar buiten. Het vuur laaide metershoog op en zorgde voor een uitslaande brand. Burgemeester Eddy Lust (Open Vld) kwam zich van de situatie vergewissen. “Voor de tweede keer in minder dan 48 uur moeten we een noodwoning regelen voor iemand die getroffen is door brand. Maandag was dat al het geval na de felle brand in de Voorzorgstraat in Menen, nu staan we hier in Lauwe. Maar uiteraard gaan we onze verantwoordelijkheid nemen, we laten niemand in de kou staan. Ik ben overigens al blij dat bij deze brand geen slachtoffers heeft geëist. Dat had zomaar gekund, zeker nu het nacht is.”