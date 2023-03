Kat steekt ongewild fornuis aan, frietketel raakt oververhit: bewoonster bevangen door rook

Kunstenaar Jean Claeys (81) in Frankrijk overleden, hij maakte onder meer in 1976 het Gapersmonu­ment op de Sint-Denijs­plaats en lag ook aan de basis van het huidig restaurant Den Artiest in de Ie­perstraat

In zijn woning in Gargilesse (Frankrijk) is kunstenaar Jean ‘John’ Claeys (81) overleden. Hij woonde destijds in Geluwe en maakte onder meer in 1976 het Gapersmonument op de Sint-Denijsplaats in Geluwe. Hij lag ook aan de basis van het huidig restaurant Den Artiest in de Ieperstraat.