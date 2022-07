Kasteeldreef blijft permanent schoolstraat na proefperiode

De Kasteeldreef in Rekkem werd sinds maart getest als schoolstraat in de omgeving van basisschool Kaspar. Daarbij wordt bij de start van de school en het einde van de school de straat afgezet om de verkeersveiligheid te verhogen. Deze methode werd nu ook goed bevonden en de gemeenteraad keurde de schoolstraat definitief goed. Zo is de Kasteeldreef de tweede schoolstraat in Menen. Eerder was dat ook al het geval voor de Aug. Debunne- en Sint-Jansmolenstraat. In de Kasteeldreef werd samen met de schoolstraattest ook de verkeerssituatie gewijzigd. De Kasteeldreef werd geknipt en in heel wat straten werd eenrichtingsverkeer ingevoerd.