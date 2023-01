Karim Tajeddine (WS Lauwe) is genezen verklaard, Brandon Delneste wordt straks ingehaald

Heel de club leefde met hem mee nadat in de zomer van vorig jaar omwille van een vervelend en pijnlijk ongemak teelbalkanker werd vastgesteld bij Tajeddine. Er volgde een zware operatie. “Karim is na een scanonderzoek volledig genezen verklaard en dat is natuurlijk goed nieuws”, zegt trainer Maxim Vandamme. “Met een fitte Karim stonden we nog hoger in de rangschikking en deden we zeker mee voor een ticket voor de eindronde. Karim is nu aan het revalideren en maakt zich klaar voor volgend seizoen. Wie weet, komt hij dit seizoen nog terug.”

De kleine middenvelder Antoine Desloovere vertrekt naar reeksgenoot SK Oostnieuwkerke. “Dat is zijn eigen keuze”, zegt Maxim Vandamme. “Antoine woont in Waver en dat is natuurlijk heel ver. Soms mist hij eens een training. Antoine is een goede voetballer en speelt bijna altijd. Op zijn positie trokken we Simon Verhelst aan en hij moet het vertrek van Antoine perfect kunnen opvangen.”

“We tellen veel geblesseerden. Arend Callewaert brak zijn voet en is nu aan lopen toe. Orry Vancraeyveldt kwam op vakantie in de Ardennen ten val. Hij viel drie meter naar beneden en mag van geluk spreken. Jay Dumortier is ook gevallen en daardoor is zijn elleboog ontwricht. Tot woensdag mocht hij op training geen contact hebben.”

Nog twee nieuwkomers

Matthias Blomme (24) van tweedeprovincialer SKV Zwevezele komt naar het stadion Jan Verhoeve. Hij woont in Kuurne en speelde drie jaar bij Excelsior Zedelgem, waar hij vorig seizoen 13 doelpunten scoorde. “Matthias ken ik al enkele jaren van onze wedstrijden tegen Zedelgem”, zegt de coach. “Hij is enorm snel en explosief. Dit seizoen sukkelde hij wat met blessures.”

Met middenvelder Brandon Delneste (31) van buur en leider SV Wevelgem City komt er een pak ervaring bij. De ex-speler van onder meer KVK Westhoek en FC Gullegem staat bekend voor zijn uitstekende traptechniek. “Ik zou er graag nog twee spelers bij hebben”, zegt de coach. “Een verdediger en liefst ook nog een spits.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.