Jordy (21) sterft na klap tegen boom na inhaalmanoeuvre: “Eén grote nachtmerrie voor ons allemaal”

Ieper/Poperinge Eerste prikken gegeven in vaccinatie­cen­tra van Ieper en Poperinge: “Ik krijg er tranen van in mijn ogen”

19 februari In de vaccinatiecentra van Ieper en Poperinge werden deze namiddag de eerste vaccins geprikt. In beide centra waren er telkens 100 vaccins beschikbaar. Ze werden geplaatst bij mensen die in de eerstelijnszorg staan, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen en verzorgenden van de diensten voor gezinszorg. In de volgende weken worden ook de overige welzijns- en zorgverleners van verschillende beroepsgroepen uit de eerste lijn uitgenodigd voor een vaccinatiemoment. “Ik ben heel bij dat het zover is, ik zou kunnen wenen van ontroering”, zegt een emotionele verpleegkundige.