Jordy (21) sterft bij klap tegen boom na inhaalmanoeuvre: “Eén grote nachtmerrie voor ons allemaal”

Oudenaarde/Ronse Leerlingen­aan­tal GO! Ronse, Oudenaarde en Avelgem en Provinci­aal onderwijs Kortrijk en Oudenaarde blijft groeien

16 februari De scholengemeenschap AKOR, met de secundaire scholen GO! Atheneum Oudenaarde, PTI Kortrijk, Da Vinci Campus Ronse, Richtpunt campus Oudenaarde en GO! Atheneum Avelgem, blijft groeien. De scholen mochten 220 nieuwe leerlingen verwelkomen. Het leerlingenaantal is in de afgelopen drie schooljaren met twintig procent toegenomen en nadert de kaap van vierduizend.