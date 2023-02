Jordan (28) en Moïtika (25) toveren Brasserie ‘t Belfort om tot Bar à Tres: “Altijd mijn droom geweest”

MenenJordan Vandepitte (28) en Moïtika Surgeon (25) zijn al van jongs af aan boezemvrienden. Samen waren ze al een tijdje op zoek naar een pand om een café te openen. Nu toverden ze in vier weken tijd het voormalige Brasserie ‘t Belfort op de Grote Markt in Menen om tot hun Bar à Tres. “We hopen om de Grote Markt nieuw leven in te blazen”, klinkt het.

Tijdens hun tienerjaren stormden Jordan en Moïtika na het laatste belsignaal zelf zo snel mogelijk richting Grote Markt om op café te gaan. “Die traditie is al een tijdje verloren gegaan en willen we graag terugbrengen. We richten ons op jongeren, maar iedereen is hier natuurlijk welkom. Op vrijdag- en zaterdagavond zal de focus natuurlijk op de jongeren liggen. Maar gezinnen met kindjes moeten hier tijdens het weekend iets kunnen komen drinken en ouderen kunnen hier tijdens de week genieten van een koffie.”

Bar à Tres opent vrijdag de deuren.

Vooral voor Moïtika is het openen van Bar à Tres een kinderdroom die in vervulling gaat. “Mijn tante heeft altijd café gehouden, mijn mama heeft nog de kantine van Toekomst Menen opengehouden, en tijdens mijn jeugd was ik bijzonder vaak te vinden in café Oud Reckem”, vertelt Moïtika. “Als vakantiejob heb ik ook altijd in de horeca gewerkt. Tijdens het uitgaan spraken Jordan en ik er vaak over om samen een café te openen, en nu is het eindelijk zover. Vrijdag is mijn laatste dag bij de Colruyt, daarna kom ik naar hier om erin te vliegen.” Jordan blijft het café combineren met zijn activiteiten als zelfstandige in zonnepanelen en dakwerken. “In het weekend en op drukke momenten spring ik uiteraard bij.”

Renovatie

In vier weken tijd hebben Jordan en Moïtika het voormalig café ‘t Belfort een heel andere aanblik gegeven. “We hebben eigenlijk meer gedaan dan dat we op voorhand van plan waren. Eerst hebben we het muurtje ingegooid dat het café van het kleine brasserietje scheidde. Daardoor is het nu één groot café en geeft het meteen een veel ruimer gevoel. Uiteindelijk hebben we er ook nog een nieuwe vloer ingelegd en nog meer. We hebben het zo ingericht dat er voldoende plaats is voor een stevig feestje.”

Bar à Tres opent vrijdag de deuren. Moïtika Surgeon en Jordan Vandepitte

Themafeestjes

De opening van Bar à Tres staat nu vrijdag 24 februari al gepland met een verwarmde tent op de Grote Markt. Vanaf 18 uur zijn er verschillende optredens. De MG Brothers trappen de avond om 19 uur af, daarna komen nog dj SNES, GB Soundsystem en Saxit. “We hopen op een knalweekend om te openen. Het is ook de bedoeling dat we af en toe soortgelijke themafeestjes organiseren, daarom niet altijd met een tent. Het café is open vanaf 10 uur en in het weekend tot 3 uur. Op maandag is Bar à Tres gesloten.

