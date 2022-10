Jongeman (26) slaat met fietshelm op hoofd ex en probeert ze te wurgen: “Herinner me niets meer”

Het waren buren van de jongedame die geschreeuw hoorden en zagen hoe de jongeman zijn ex naar buiten sleurde aan haar haren, die de op 2 juli de politie verwittigden. Bij aankomst van de politie lag T. T. (26) uit Menen in de graskant langs de weg. Het slachtoffer had overal blauwe plekken, haar oog zat gezwollen en ook haar stembanden bleken opgezwollen. “De dokter stelde vast dat dat laatste kwam doordat er druk was uitgeoefend op haar luchtpijp”, zei het Openbaar Ministerie. “Hij had ze dus proberen wurgen. Hij had haar ook toegeroepen dat hij haar in stukken zou snijden en in de diepvries zou steken.” De jongeman zelf zegt dat hij zich niets meer herinnert van de feiten. “Ik had toen twee dagen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat gewerkt en had niets gegeten. Ik had al enkele pintjes gedronken op de Markt en wilde frietjes halen, maar de frituur was gesloten. Daarna dronk ik thuis nog een Duvel en een Amaretto.” Zijn advocaat vraagt om de kwalificatie poging doodslag te herleiden naar slagen en verwondingen. “De intentie was er alleszins niet en niemand van de getuigen heeft dat gezien. Het slachtoffer kon ook meteen het ziekenhuis opnieuw verlaten.” T. T. werd vorig jaar ook al veroordeeld slagen aan zijn partner, toen kreeg hij 60 uur werkstraf. De rechter velt een vonnis op 26 oktober.