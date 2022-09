Jongeman (16) op scooter zwaargewond na botsing in Menen

Moorslede/Wevelgem Exhibitio­nis­ten gaan nog stap verder op beruchte Stroroute in Moorslede: duo randt meisje (15) aan

Op weg naar school is vrijdagochtend een 15-jarig meisje uit Wevelgem op haar step aangerand langs de Stroroute in Moorslede. De fiets- en wandelverbinding kreeg de voorbije jaren een kwalijke naam na tal van meldingen van exhibitionisme. “Daders vatten is aartsmoeilijk, ondanks de inspanningen van de politie”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). De kwestie werd ook al eens op de gemeenteraad aangekaart.

12:30