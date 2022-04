Jonge chocolatier Robin Verhaeghe levert vanaf vijftig euro gratis aan huis: “Omdat ik geen fysieke winkel heb”

MENEN/WERVIKDe jonge chocolatier Robin Verhaeghe staat in de aanloop naar Pasen voor drukke tijden. In het begin van de Parkstraat in Menen heeft hij zijn eigen atelier Criyolo. “Ingericht in wat een slaapkamer was”, vertelt Robin (26) die opgroeide in Wervik en een tijdlang in Geluwe woonde. Hij pakt uit met een extra service want bestellingen vanaf vijftig euro worden in Wervik, Menen en Wevelgem gratis thuis afgeleverd.

“Ik denk niet dat er dit veel doen”, zegt Robin. “Ik pak uit met deze service omdat ik geen fysieke winkel heb. Via mijn website, Instagram en Facebook probeer ik de aanbiedingen mooi in beeld te brengen. De leveringen met mijn bestelwagen groepeer ik op vrijdag of zaterdag. Vroeg of laat wil ik starten met een fysieke winkel. Er zijn bepaalde denkpistes. Het kan nog alle kanten uit. Het mag ook niet te veel worden zodat ik het kan bolwerken. Ik wil het zo lang mogelijk alleen doen.”

Corona zorgde voor vertraging tijdens de installatie van het atelier op de eerste verdieping. “Het was wachten op materialen”, vertelt Robin. “Het plafond en de afwasbare wand plaatste ik zelf. Elektriciteit en de vloer liet ik doen. Zowat vier jaar geleden heb ik dit huis gekocht. Een tweede kamer naast mijn atelier dient als stapel- en verpakkingsruimte.”

Volledig scherm De jonge chocolatier Robin Verhaeghe heeft zijn eigen atelier nu in de Parkstraat in Menen. © Maxime Petit

Robin werkte bij Surprice in Houthulst en was tijdens de pandemie even technisch werkloos. “Ik had toen tijd om na te denken wat ik zou doen”, zegt de talentvolle chocolatier. “Ik zette de stap naar volledig zelfstandig. Heb ik een idee in mijn achterhoofd, dan kan ik dat direct uitvoeren. Ik kan mijn eigen stijl creëren.”

Sommig materiaal werd nieuw aangekocht, ander is tweedehands. “Klein materiaal kocht ik bij mijn gewezen werkgever bakkerij Frimout in de Nieuwstraat in Wervik”, zegt Robin. “Een koelkast en bepaalde moules kocht ik tweedehands.”

Pasen is uiteraard een drukke periode. “Het is de drukste periode van het jaar”, klinkt het. “Met dan bestellingen voor veel volwassenen. Sinterklaas is meer voor de kinderen. Iedere chocolatier heeft zijn eigen stijl. Klassieke figuurtjes blijven uiteraard bestaan maar de klant wil iets meer geven voor iets uniek. Mooi verpakt en dan spreekt dat aan. Gevulde eitjes gaan blijven bestaan. Ik verkoop die per doos. Ik maak unieke paaseieren. Door hun uiteenlopende designs, hebben we voor elk wat wils. Ik heb een paar bakkerijen en snoepwinkels als klant. Van Kortrijk tot Tielt en Oostrozebeke. Voor een restaurant in Ieper zorg ik voor een huisgemaakte praline.”

Wanneer het warm wordt, gaat Robin rondtoeren met een …ijskar. “Ik zal die huren bij Surprice en om te beginnen kies ik voor Wevelgem, Gullegem en Moorsele. Dat is al een redelijk gebied.”

Robin Verhaeghe kan op zijn jonge leeftijd al terugblikken op een mooi parcours. Op zijn veertiende trok hij naar Ter Groene Poorte in Brugge en studeerde er in 2014 af als patissier-chocolatier. Hij deed onder meer stages bij topchocolatier Dominique Persoone en in het sterrenrestaurant hostellerie Saint Nicolas in Elverdinge.

Robin is ook brood- en banketbakker en werkte onder meer in de bakkerij Bernard in Geluwe en eerder ook bij bakkerij Frimout. Verder werkte hij bij Surprice in Houthulst als ijsbereider-patissier. In samenwerking met chocolaterie Chicolat in de Leiestraat in Wervik maakte hij De Wèrvikse Sloapertjes en eindigde hiermee derde in de streekproductenwedstrijd ‘Lekker Werviks’. Robin en Chicolat kochten ook het recept van de Tabaksnaaisterpraline. Robin maakte ook pralines in samenwerking met Wijndomein Ravenstein en Fox Cider van Maxime Claeys.

De naamkeuze van zijn zaak vraagt om een verklaring. “Criyolo verwijst naar de Criollo-cacaoboon”, vertelt Robin. “Het is één van de drie belangrijkste soorten die gebruikt worden om chocolade te maken.” Meer info: www.criyolo.be.

