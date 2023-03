Jonge bestuurder richt grote ravage aan in rij geparkeerde auto’s: “Ik keek door het raam en zag dat mijn wagen verdwenen was”

Vier jongeren op heterdaad betrapt bij inbraak in jeugdlo­kaal in Kuurne: politieon­der­zoek gestart

In Kuurne werden vier jongeren op heterdaad betrapt bij een inbraak in het lokaal van de jeugdbewegingen KSA en Chiro in Kuurne. De politie onderzoekt of zij ook verantwoordelijk zijn voor de zes inbraken die sinds begin maart in jeugdlokalen in Kortrijk, Bissegem, Marke en Heule zijn gepleegd.