Jong gezin gealarmeerd voor beginnende kelderbrand, dankzij… hongerige kat

Het koppel wou zondag rond middernacht gaan slapen toen de huiskat miauwde aan de deur naar de kelder. “Dat doet ze wel meer, als ze honger heeft”, zegt de bewoner. “Onze kat weet drommels goed dat achter die deur haar eten te vinden is. Mijn vrouw besloot om nog even naar beneden te lopen maar toen ze de deur opende, kwam haar rook tegemoet. Daarop sloot ze snel weer de deur. Vliegensvlug haalden we onze twee slapende kinderen uit bed. Samen met de honden brachten we ze in veiligheid in onze auto, die aan de overkant van de straat stond. Ons oudste kind is zelfs niet eens wakker geworden, ook niet toen het hier krioelde van de brandweerlui”