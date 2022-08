Johan (46) en Adeliya (37) heropenen Foodbar Lord of The Wings in voormalig café Vissershof: “Het pand heeft me altijd aangesproken”

MenenJohan en Adeliya Vandamme zijn met hun Foodbar Lord Of The Wings verhuisd van de Grote Markt in Menen naar het voormalig café Vissershof op Ons Dorp. Na een maandenlange renovatie is het koppel klaar om hun populaire foodbar opnieuw te openen. “Behalve een deeltje van de vloer is alles vernieuwd”, vertellen Johan en Adeliya.

Na renovatiewerken waarbij zo goed als alles werd aangepakt is Foodbar Lord Of The Wings terug open op hun nieuwe locatie. Tot midden juni zat Lord Of The Wings op de Grote Markt in het centrum van Menen. “We zaten voor het pand met een huurcontract van 3, 6, 9 en toen we in het vijfde jaar zaten, waren we al aan het uitkijken naar een ander pand”, vertelt zaakvoerder Johan Vandamme. “We willen verder blijven groeien en dus was een eigen pand aankopen een volgende stap. We gingen naar verschillende panden kijken in Menen maar vonden niet meteens ons ding.

Quote Ik was al eens op dit pand gebotst, maar toen stond dat het verkocht was. Het mocht niet zijn dat dit pand voor ons was, dacht ik en heb toen zwaar gevloekt. Maar ineens waren de letters met ‘verkocht’ verdwenen, Zaakvoerder Johan Vandamme

Volledig scherm Lord of the Wings heropent op Ons Dorp. © Maxime Petit

Ik was al eens op dit voormalig café gebotst, maar toen stond op het bordje van het immokantoor dat het verkocht was. Ik heb toen echt wel gevloekt. Want ik ben hier opgegroeid in de wijk Ons Dorp en dit pand heeft me altijd al aangesproken. Tot op een dag dat ik naar huis reed en zag dat de letters met ‘verkocht’ plots verdwenen waren. Meteen heb ik contact opgenomen met het immokantoor. En inderdaad, de verkoop was afgesprongen. We zijn meteen komen kijken, de indeling bleek ideaal en we vonden al snel een akkoord. Blijkbaar was dit pand echt wel voor ons bedoeld.”

Totaalrenovatie

Het voormalige café Vissershof had wel een opknapbeurt nodig. “We hebben alles aangepakt”, vertellen Johan en Adeliya. “Behalve een deeltje van de vloer is alles nieuw. Ook de gevel hebben we aangepakt.” Het resultaat mag er wezen. De witte gevel met zwarte accenten springt meteen in het oog. “Binnen kozen we voor modern maar toch gezellig met heel wat houttinten.” Midden juni vertrokken Johan en Adeliya uit hun vorig pand op de Grote Markt, maar konden nog niet meteen openen op Ons Dorp. “We hebben de tijd kunnen overbruggen door enkel te werken met online bestellingen. Ik moet zeggen, dat werkte vrij goed. Afgelopen weekend hebben we voor het eerst proefgedraaid met ook mensen in de zaak te ontvangen. Dat liep meteen zo goed dat ik onze klanten die online wilden bestellen heb moeten teleurstellen. Het werd anders te veel en dan lijdt de kwaliteit er onder. Dat willen we natuurlijk niet.”

Lord Of The Wings op Ons Dorp is vanaf deze week elke dag open vanaf 17 uur, de sluitingsdag is op woensdag. “Vanaf september zullen we openen vanaf 14 uur. Tussen 14 en 17 uur zullen we ook verse pannenkoeken serveren, net zoals ijsjes, koffie en andere dranken. Midden september zullen we ook onze grote opening vieren. Daarvoor is het nu nog te vroeg. Er ontbreken nog enkele dingen, zo is op dit moment nog maar één toilet volledig klaar en moet ook ons logo nog aan de gevel opgehangen worden. Die levering heeft vertraging opgelopen.”

In de toekomst plannen Johan en Adeliya ook speciale avonden. “Denk aan steak avonden of een avond met Lord Of The Wings schotels, waar we bekend om staan. Maar we hebben ook een ruimte die op termijn kan afgesloten worden voor feestjes zoals verjaardagen, communies, noem maar op.”

