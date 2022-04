Jeugdbewegingen kunnen Decospan VT Menen naar de titelfinales schreeuwen

MENENHoogspanning in en rond de Vauban op vrijdagavond want Decospan VT Menen wacht om 20u een belangrijke match in de play-offs tegen Aalst. De club organiseert naar jaarlijkse gewoonte een ‘Battle of the Jeugdbewegingen”. Iedereen die vrijdagavond in uniform van de KSA, de Scouts of de Chiro komt, mag gratis binnen. Ambiance verzekerd.