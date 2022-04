Jeugdauteur Marc De Bel geeft lezing aan leerlingen VBS Binnenhof

Kortrijk Beeld ‘Zonder Titel’ krijgt plaats bij vroegere spinnerij De Stoop

‘Zonder Titel’, door Jean-Luc Verpoucke (65) in 1989 gemaakt, heeft weer een plek in de openbare ruimte. Het beeld verhuisde van regionaal erfgoeddepot Trezoor naar de voortuin van vroegere spinnerij De Stoop in de Spinnerijkaai. Het kadert in ‘Beeld in je Buurt’. Dat is een project waarbij de stad samen met inwoners passende plekken zoekt om beelden terug te geven aan de burgers.

